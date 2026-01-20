Kapitány István eladná a hazát, miközben Bódis Krisztánál láthatatlanná vált egymilliárd

A Tisza Párt elnöke számára a brüsszeli aszfalt hozta el a kijózanító pofont, ahol a valódi gazdák kíméletlenül szembesítették az árulásával. Magyar Péter csak remélheti, hogy legközelebb csupán a valóság csapja arcul, és nem a feldühödött tömeg jogos haragja. Ezzel párhuzamosan a globalista „szakértő”, Kapitány István már az első interjújában világossá tette, hogy Magyarországot gátlástalanul kiszolgáltatná a nemzetközi nagytőke kénye-kedvének. A háttérben pedig a baloldali hálózatok újra akcióba léptek, hiszen Bódis Kriszta alapítványában több mint egymilliárd forint vált egyszerűen láthatatlanná. Ebben a sötét politikai játszmában a nemzeti szuverenitás és a tisztesség védelme az egyetlen biztos választás. A pesti turisták és a multis menedzserek szövetsége végleg lelepleződött a választók előtt.