Kapitány István keményen dolgozik azon, hogy hazánk energiapolitika terén minél rosszabbul járjon

Amikor arról kérdezték, hogy szerinte megteheti-e Magyarország, hogy leváljon az orosz energiahordozókról, Magyar Péterék új főtanácsadója azt mondta, hogy ennek meg kell találni a praktikus megoldását. A miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett a magyar kormány a háború kirobbanása óta azért küzd, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól, ugyanis ez hazánk legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása.