Kapitány István keményen dolgozik azon, hogy hazánk energiapolitika terén minél rosszabbul járjon

A Tisza Párt új energetikai szakembere azon dolgozik, hogy hazánk leváljon az orosz energiáról - erről maga Kapitány István beszélt az ATV-ben.

Amikor arról kérdezték, hogy szerinte megteheti-e Magyarország, hogy leváljon az orosz energiahordozókról, Magyar Péterék új főtanácsadója azt mondta, hogy ennek meg kell találni a praktikus megoldását.  A miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett a magyar  kormány a háború kirobbanása óta azért küzd, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól, ugyanis ez hazánk legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása.

 

