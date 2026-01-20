Ki áll valójában Magyar Péter mögött? Egy veszélyes politikai játszma részletei Gajdics Ottótól

Gajdics Ottó újságíró szerint Magyar Péter politikai fellépése nem egy önálló kezdeményezés, hanem egy jól felépített, külső erők által támogatott stratégia része. Elemzésében kifejtette, hogy Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök nagy valószínűséggel pénzzel és kapcsolati rendszerével is beszállt a kampányba. Gajdics hangsúlyozta, hogy az érintett szereplők globális érdekeket képviselnek, és céljuk a kormány-, illetve rendszerváltás elősegítése Magyarországon.