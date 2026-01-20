NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Ki áll valójában Magyar Péter mögött? Egy veszélyes politikai játszma részletei Gajdics Ottótól

Ki áll valójában Magyar Péter mögött? Egy veszélyes politikai játszma részletei Gajdics Ottótól

Gajdics Ottó újságíró szerint Magyar Péter politikai fellépése nem egy önálló kezdeményezés, hanem egy jól felépített, külső erők által támogatott stratégia része. Elemzésében kifejtette, hogy Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök nagy valószínűséggel pénzzel és kapcsolati rendszerével is beszállt a kampányba. Gajdics hangsúlyozta, hogy az érintett szereplők globális érdekeket képviselnek, és céljuk a kormány-, illetve rendszerváltás elősegítése Magyarországon.

  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
Vágólapra másolva!

Gajdics Ottó kiemeli, hogy a háttérben álló személyek korábban már bizonyították hűségüket a „globalista erőknek” világszerte. Véleménye szerint most ezt a kapcsolati rendszert használják fel arra, hogy a Magyar Péter-jelenségen keresztül megpróbálják elérni a kormányváltást.

 

 

Továbbiak a témában