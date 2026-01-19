Kiderült a titok! Még a csehek is Orbán Viktortól tanulnak

Újabb súlyos pofont kapott a hazai ellenzék, miután Andrej Babiš egyenesen a legtapasztaltabb politikus címet adományozta a magyar kormányfőnek. A cseh miniszterelnök szavai nem hagynak kétséget afelől, hogy Orbán Viktor megkerülhetetlen tényező Európa politikai térképén. Míg a dollárbaloldal hergelői a diplomáciai elszigeteltségről hazudnak az embereknek, Prága ura a realitások talaján állva ismerte el a magyar sikert. Ez a kijelentés ismét világossá teszi, hogy a nemzeti szuverenitás megvédése a biztos választás a bizonytalan politikai kalandorokkal szemben. A tények makacs dolgok, a nemzetközi elismerés pedig mindig hangosabb, mint az utcai hőbörgés. A cseh elismerés újabb szög a balliberális álomvilág koporsójába. Hazánk súlya a világpolitikában megkérdőjelezhetetlen.