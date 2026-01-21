NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Kipukkant a Tisza-lufi – Magyar Péter sálja és a magyarok döntése mindent elárul

Brüsszeli pezsgőgőz és városházi gőg helyett kőkemény magyar érdekvédelem! Míg a multik profitjából védik a rezsit, a pesti messiás saját sálján lát rémeket. Trump pedig kiosztotta a selyemzsinórt Ukrajnának. Ne maradjon le a nap legfontosabb elemzéseiről!

  • Komment
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
Vágólapra másolva!

Míg a bársonyba csomagolt brüsszeli gőg és a városházi üvegpaloták lakói a nép sorsán élcelődnek, a magyar valóságban a kormány újra a családok mellé áll. Orbán Viktor és Nagy Márton bejelentése világossá tette, hogy a januári rekordfagyok idején a rezsicsökkentés fellazításának költségeit nem az adófizetők, hanem az extraprofitot halmozó multik fizetik meg. Ezzel szemben a pesti messiás, Magyar Péter már a saját sálját sem tudja elolvasni: a gazdákat hergelő videójában a „DRK” feliratot nézte „DPK” titkosszolgálati kódnak, ami ékes bizonyítéka a tiszás paranoiának. A Mercosur-megállapodás brüsszeli erőltetése közben a magyarok 46 százaléka csak a Fidesztől várja jólétét, miközben Donald Trump figyelmeztetése után Ukrajna számára is lejárt a halogatás ideje. Szijjártó Péter pedig hűvös eleganciával verte vissza a Kijevből érkező fenyegetéseket, bizonyítva, hogy a szuverén magyar érdek nem eladó semmilyen zsarolásért.

 

Továbbiak a témában