Klinikai szakpszichológus a patkányozásról: az emberi méltóság sárba tiprása erőszakhullámhoz vezethet

Patkányoknak nevezte a jobboldali embereket Csillag István, a Tisza Párt egyik szakértője. A korábbi SZDSZ-es miniszter a nemzeti petíciót is kritizálta, úgy fogalmazott a magyar emberek véleményét kikérő kérdőívről, hogy a patkányok pánik petíciója. A Tisza Párt köreiben nem ő volt az első, aki sértő megjegyzésekkel illetett választókat, vagy akár politikusokat. A témában Hal Melinda klinikai szakpszichológust kérdeztük.
Hal Melinda a HírTV-nek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet a politikai közbeszédben eluralkodó agresszió súlyos lélektani és társadalmi veszélyeire. A szakember hangsúlyozta: az olyan dehumanizáló kijelentések, mint a választók lepatkányozása, zéró toleranciát érdemelnek, mert súlyosan sértik az emberi méltóságot.