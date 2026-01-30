Klinikai szakpszichológus a patkányozásról: az emberi méltóság sárba tiprása erőszakhullámhoz vezethet

Patkányoknak nevezte a jobboldali embereket Csillag István, a Tisza Párt egyik szakértője. A korábbi SZDSZ-es miniszter a nemzeti petíciót is kritizálta, úgy fogalmazott a magyar emberek véleményét kikérő kérdőívről, hogy a patkányok pánik petíciója. A Tisza Párt köreiben nem ő volt az első, aki sértő megjegyzésekkel illetett választókat, vagy akár politikusokat. A témában Hal Melinda klinikai szakpszichológust kérdeztük.