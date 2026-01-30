Bor a tenger mélyéről

Csend, sötétség és állandó hőmérséklet: ez mind adott a tenger mélyén a tökéletes bor érleléséhez. Észak-Chilében a búvárok boros palackokat helyeznek a tenger fenekére, hogy ott pihentessék a szőlő esszenciáját. Bár a borok vízben történő tartósítása és érlelése évtizedek óta ismert, a projekt újszerűnek számít Chilében. A dél-amerikai ország széles körben ismert borászatáról és több mint 4000 kilométer hosszú csendes-óceáni partvidékéről.

A boros palackok, amelyeket nyolc hónaptól egy évig 10-20 méterre engednek a mélybe, a tengerben a "pincehatás" körülményeinek hála, rövidebb idő alatt érnek be.

A fehér és hűvös éghajlatú fajták, mint például a Chardonnay, a Sauvignon Blanc és a Pinot Noir jobban tűrik a víz alatti érlelést, bár a módszer más fajtákra is alkalmazható.

Az eljárás különlegessége, hogy a tengerben az apró, korallszerű élőlények néhány hét után bevonják a palackokat és innentől kezdve az állandóan mozgó víznek van lehetősége fogást találnia az üvegeken. Ezáltal megkezdődik a palackok lágy, szüntelen ringatózása. A ritmikus mozgás végzi el azt, amit a földön az idő.