Menczer Tamás elárulta, miért van rendkívüli jelentősége a nemzeti petíciónak

Rendkívüli a nemzeti petíció jelentősége, hiszen be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, ezzel pedig behoznák a háborút is - mutatott rá a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint ez a kezdeményezés azért is fontos, mert a magyarok ezzel is egységet és erőt tudnak mutatni.