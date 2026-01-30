NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Menczer Tamás elárulta, miért van rendkívüli jelentősége a nemzeti petíciónak

Rendkívüli a nemzeti petíció jelentősége, hiszen be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, ezzel pedig behoznák a háborút is - mutatott rá a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint ez a kezdeményezés azért is fontos, mert a magyarok ezzel is egységet és erőt tudnak mutatni.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Azért nagyon fontos a nemzeti petíció, mert egyetértési pontot tudunk kialakítani, a magyarok egységet és erőt tudnak mutatni, és oda tudunk állni százezer számra és millió számra Orbán Viktor mellé és a brüsszeli csatákban azt tudja mondani a magyar miniszterelnök, hogy itt van a nemzeti petíció eredménye

 - mutatott rá Menczer Tamás.

 

