Orbán Viktor nélkül nincs Béketanács

Az adás vendége Gajdics Ottó, Néző László, Huth Gergely volt. A műsort vezette Bayer Zsolt.
A tartalomból:
Hivatalosan is megalapították a Béketanácsot, Orbán Viktor is aláírta.
Trump szerint történelmi tett, hogy a magyar miniszterelnök is csatlakozott a Béketanácshoz.
Magyarország nyertese lehet az új világrendnek.
Donald Trump: Az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött.
Orbán Viktor: Az unió befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét.
Az EP úgy döntött, hogy bírósághoz fordulnak a Mercosur-megállapodás ügyében.
Az Európai Parlament nem vonta meg a bizalmat Ursula von der Leyentől.
A Tisza Párt Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben.