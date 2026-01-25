Orbán Viktor nélkül nincs Béketanács

A tartalomból:

Hivatalosan is megalapították a Béketanácsot, Orbán Viktor is aláírta.

Trump szerint történelmi tett, hogy a magyar miniszterelnök is csatlakozott a Béketanácshoz.

Magyarország nyertese lehet az új világrendnek.

Donald Trump: Az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött.

Orbán Viktor: Az unió befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét.

Az EP úgy döntött, hogy bírósághoz fordulnak a Mercosur-megállapodás ügyében.

Az Európai Parlament nem vonta meg a bizalmat Ursula von der Leyentől.

A Tisza Párt Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben.