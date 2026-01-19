Milliót oszt az állam: így juthatsz lakáshoz önerő nélkül a közszolgálatban

A kormány január elsejével indította el a rendkívüli egymillió forintos otthontámogatást, amely alanyi jogon jár az orvosoktól a pedagógusokon át a rendvédelmi dolgozókig minden érintettnek a közszolgálat területén. Panyi Miklós államtitkár nyomatékosította, hogy a kérelem benyújtásának január huszadikai határideje jogvesztő, így aki lemarad, az egy évre elbukja a támogatást. A juttatás kombinálható a fix háromszázalékos állami lakáshitel konstrukciókkal, ami radikálisan csökkenti a családok lakhatási terheit. A vissza nem térítendő forrás közvetlenül felhasználható a vásárláshoz szükséges önerő biztosítására, így a saját otthon álma már az életpálya elején elérhetővé válik. Ebben a gazdasági környezetben a közszféra megbecsülése és a lakhatási biztonság megteremtése a nemzeti oldal számára az egyetlen biztos választás.