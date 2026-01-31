NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Értelmetlen háború és elszállt árak: Bayer Zsolt tiszta vizet öntött a pohárba

Bayer Zsolt az elmúlt évszázad egyik legértelmetlenebb konfliktusának nevezte a szomszédban zajló háborút, amelyhez – mint fogalmazott – Magyarországnak semmi köze nincs.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
A publicista élesen bírálta a brüsszeli vezetést, amiért Európát a háború felé sodorják, és szembeállította a kormány rezsivédelmi intézkedéseit az ellenzéki és uniós elképzelésekkel. Bayer szerint a választás tétje egyértelmű: a magyar családok védelme vagy a drasztikus rezsiemelés, amelyet egyes tiszás politikusok a spórolás jegyében támogatnának.

 

