Orbán Viktor: Európa nem háborúba nem megy, hanem ment

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz-ukrán háború további finanszírozására és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg-hangsúlyozta a Orbán Viktor a Háború Ellenes gyűlésen. A miniszterelnök elmondta: a 2026-os választás egyik tétje, hogy belekényszerítik-e Magyarországot egy adósrabszolgaságba.

Európa nem háborúba nem megy, hanem ment. Már háborúban van - erről beszélt a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Kaposváron.



A kormányfő szerint ez nem a távoli jövő, ma Brüsszelben a miniszterelnöki csúcsértekezleteket felváltották a haditanácsok és döntés van arról, hogy le fogják győzni Oroszországot az ukrán fronton. Mint mondta, van aláírt megállapodás, hogy ha kell akkor katonákat küldenek Ukrajnába.

A miniszterelnök leszögezte, nem szabad hagyni, hogy egy Tisza-kormány a brüsszeli útra léptesse Magyarországot, aminek az a vége, hogy elviszik a magyarok fiait Ukrajnába katonának. Orbán Viktor elmondta: az unió a háború mellett döntött, ehhez két helyről szerez pénzt. A tagállamoktól, illetve hitelből. A bizottság tervéről elmondta, a legfrissebb dokumentum szerint 800 milliárd dollár előállításáról beszélnek, ami nem tartalmazza a katona kiadásokat ami külön a 700 milliárdot is meghaladhatja. Ráadásul 2027-ig be akarják léptetni Ukrajnát az Európai Unióba.

