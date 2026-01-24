Orbán Viktor: Magyarország nemet mond a brüsszeli és kijevi próbálkozásokra

Az ukránok fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a választásokba - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: Kijev célja, hogy pénzt szerezzen és mielőbb benyomuljon az Unióba. A kormányfő egyértelművé tette, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a választási kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.

Az ukrán elnök megindította a magyar választási kampányban való részvételét - mutatott rá a külgazdasági és külügyminiszter. A Szijjártó Péter leszögezte: a magyar emberek április 12-én eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és hogy engedik-e, hogy Volodimir Zelenszkij elvigye a pénzüket a korrupt ukrán rezsim fenntartására.