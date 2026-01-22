Pánik az üvegpalotákban: Orbán Viktor Brüsszelben borítja rá az asztalt a háborús elitre

A kaviárszagú szalonok steril csendjét ma 19 órakor a magyar rög valósága töri meg. Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója nem csupán egy esemény, hanem a nemzeti szuverenitás győzelmi jelentése az üvegpaloták gőgös fala között. Míg a háborúpárti többség Ursula von der Leyen negyedik „túlélését” ünnepli, a miniszterelnök a Donald Trump által életre hívott Béketanács alapköveit hozta el a tárgyalóasztalhoz. A Tisza Párt gyáva megfutamodása és Manfred Weber bábjainak árulása után végre elhangzik az igazság: Magyarország nem lesz a 800 milliárd dolláros ukrán hadisarc finanszírozója. A sajtótájékoztató a nemzeti petíció erejével a háta mögött teszi egyértelművé, hogy a magyar családok rezsivédelme előbbre való, mint a brüsszeli bürokrácia átláthatatlan és önveszélyes hitelhegyei.

Orbán Viktor 19 óra körül Brüsszelben szembesíti az uniós bürokráciát a nép akaratával és a davosi békemisszió eredményeivel.