Magyar Péter és a „rezsi-humbug” – Gulyás Gergely rávilágított a Tisza Párt belső hazugságspiráljára

Most, hogy jött egy extrém hideg, már úgy tesznek, mintha a rezsicsökkentést csak ki kellene terjeszteni, és tesznek egy rossz javaslatot - így reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón arra, hogy Magyar Péter félmegoldásnak nevezte a magyar családokat segítő rezsistopot. Gulyás Gergely emlékeztetett: ha nem polgári kormánya lenne az országnak, a rezsicsökkentés bizonyára megszűnne.
Félmegoldásnak nevezte Magyar Péter a magyar embereket segítő rezsistopot. A Tisza Párt elnöke bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az intézkedés rengeteg magyar családnak nem jelent segítséget. De Magyar Péter arról is írt, hogy egy esetleges Tisza kormány esetén a továbbiakban is fenntartanák a rezsicsökkentést.
Gerzsenyi Gabriella a Tisza Párt EP-képviselője korábban közösségi oldalán írt arról, hogy brüsszeli tisztviselőként többször leírta hivatalos iratokban, hogy a rezsicsökkentéssel az ország maga alatt vágja a fát, a jelenlegi formájában pedig nem támogatható a rendszer.
Kéri László is kritizálta a családok életét megkönnyítő intézkedést.
A rezsicsökkentésről meg minden szakember elmondja, hogy az most már a világ blöffje régóta.
Király Júlia baloldali közgazdász egyenesen hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést.