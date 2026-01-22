Magyar Péter és a „rezsi-humbug” – Gulyás Gergely rávilágított a Tisza Párt belső hazugságspiráljára

Félmegoldásnak nevezte Magyar Péter a magyar embereket segítő rezsistopot. A Tisza Párt elnöke bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az intézkedés rengeteg magyar családnak nem jelent segítséget. De Magyar Péter arról is írt, hogy egy esetleges Tisza kormány esetén a továbbiakban is fenntartanák a rezsicsökkentést.

Gerzsenyi Gabriella a Tisza Párt EP-képviselője korábban közösségi oldalán írt arról, hogy brüsszeli tisztviselőként többször leírta hivatalos iratokban, hogy a rezsicsökkentéssel az ország maga alatt vágja a fát, a jelenlegi formájában pedig nem támogatható a rendszer.



Kéri László is kritizálta a családok életét megkönnyítő intézkedést.

A rezsicsökkentésről meg minden szakember elmondja, hogy az most már a világ blöffje régóta.

Király Júlia baloldali közgazdász egyenesen hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést.