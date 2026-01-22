Botránya után lemondott a Tisza Párt képviselője a váci bizottsági tagságról

A Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjétől azt akarta megtudni a Hír TV stábja, hogy miért akadályozta a Vác Online újságíróját a munkájában, amikor kérdéseket tett fel neki. A Vác Online riportere azt szerette volna megkérdezni a Tiszás jelölttől, hogy a lakásügyi bizottság tagjaként miért akarja megemeltetni a váci lakbéreket. Szimon Renáta válasz helyett a kamerát eltakarta, később pedig dulakodás alakult ki a váci stáb és a tiszások között.

Videót tett közzé Magyar Péter még múlt héten, miután egy bejegyzésében azt írta: megtámadták Szimon Renáta képviselőjelöltjüket. A Tisza Párt elnöke posztjában azt állította: szervezett provokációról történt és meggyanúsította csatornánkat is.

Azóta azonban Szimon Renáta rendőrségi nyilatkozatából kiderült, hogy ez nem igaz. A Vác Online információ szerint a Tisza Párt képviselőjelöltje a hatóságoknak azt mondta: "Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott."

Aki úgy viselkedik, mint Szimon Renáta az méltatlan arra, hogy bárkit is képviseljen - hangsúlyozta a kormánypártok váci képviselője.

Ilyen gyorsan Tiszás jelölt még nem semmisült meg, mint Szimon Renáta - jelentette ki a körzet KDNP-s országgyűlési képviselője. Rétvári Bence hozzátette: aki már a kampány előtt így becsapta saját választóit az nem méltó arra, hogy országgyűlési képviselőjelöltként induljon.