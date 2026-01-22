Az ellenzék a rezsicsökkentés miatt támadja Orbán Viktort

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár elmondta az Igazság Órájában, hogy a kormány átvállalja a költségeket, így senkinek nem lehet nagyobb a fűtésszámlája mint decemberben. Hozzátette: a baloldalnak sem a rezsicsökkentés, sem az ingyenes tűzifaprogram nem elég jó.

Nagy János ezután arról beszélt, hogy a Tisza Párt részéről stratégiai hiba egy multicég emberét indítani a választáson, aki levágná az országot az orosz gázról. A politikus emlékeztetett: Kapitány István saját bevallása szerint is liberális, ezért csatlakozott ahhoz a Magyar Péter körüli sértődött baloldalhoz, akik csak a globalista érdekeket akarják kiszolgálni.