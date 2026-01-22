A Tisza képviselői cserbenhagyták a gazdákat, ott sem voltak a bizalmi szavazáson

Már a strasbourgi gazdatüntetésen a Tisza Párt elnöke jelezte, hogy nem fog megjelenni az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson. Magyar Péter a tüntetésen nem számított arra, hogy a demonstrálók számonkérik rajta, hogy miért állt ki Ursula von der Leyen mellett és hogy a pártcsaládja miért adta áldását a Mercosur-megállapodásra, amivel olcsó és ellenőrizhetetlen minőségű terménnyel ömleszthetik el Európát. Magyar Péter azonban rögtön vádaskodni kezdett. Mint emlékezetes Magyar Péter korábban a Magyar Gazdákat és érdekvédőiket is támadta.

A szavazástól való távolmaradást a baloldali elemző, Nagy Attila Tibor is kritizálta. Szerinte, ha most nem állnak ki Ursula Von der Leyen mellett, akkor eleve csatlakozni sem kellett volna annak idején az Európai Néppárt frakciójához. De az is lehet, hogy Magyar Péter az egész távolmaradást már jó előre leegyeztette Manfred Weber elnökkel és az egész egy hazai fogyasztásra szánt színjáték.

A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a magyar érdekkel szemben Brüsszel oldalára áll, azzal hogy nem vesz részt a bizalmatlansági szavazáson. Gulyás Gergely hozzátette: aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, akár úgy, hogy nemmel szavaz a bizalmatlansági indítványon vagy tartózkodik, hogy nem vesz részt a bizalmatlansági szavazáson, az valójában a Dél-amerikai Közös Piac országai és az Európai Unió között kötendő szabadkereskedelmi egyezményt, a Mercosur-megállapodást támogatja.