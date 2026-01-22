A brüsszeli üvegpaloták gőgje ismét győzedelmeskedett a józan ész felett, amikor az Európai Parlament többsége negyedszer is bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek. Ez a politikai zombi-lét azonban nem jöhetett volna létre a Tisza Párt látványos asszisztenciája nélkül, hiszen a selyemtapétás irodák mélyén megkötött paktumok szaga árad a tiszás képviselők távolmaradásából. Miközben a magyar rög valóságában küzdő patrióták a gátlástalan hitelhegyek ellen tiltakoztak, a pesti messiás Magyar Péter egyszerűen „bátran elfutott” a felelősség elől, ékes bizonyítékát adva annak, hogy a Manfred Weber által mozgatott bábok csak a közösségi médiában mutatnak erőt. Ez a látványos megfutamodás rávilágít arra a kíméletlen szarkazmusra, amellyel a brüsszeli elit kezeli az európai polgárok akaratát, miközben a tiszások a büntetéstől rettegve inkább a csendes behódolást választották.

Ursula von der Leyen negyedik túlélési kísérlete sikeres volt, köszönhetően a tiszás képviselők gyáva távolmaradásának.