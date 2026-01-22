NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Kormányinfó Után: Legfrissebb döntéseiről tájékoztatott a kabinet

Orbán Viktor miniszterelnök már tegnap ismertette, hogy januári rezsistopot vezet be a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter pedig elmondta, hogy egy munkacsoportot hoznak létre annak érdekében, hogy a részletszabályzás megszülessen.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

A tartalomból:
Gulyás Gergely többek között elmondta: ha megnézzük a rezsiárakat Európában, a legolcsóbb energiaárak itt vannak Magyarországon. A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie. A kormány átvállalja a januári megemelkedett rezsiköltségeket a magyar családoktól, a rezsitámogatás automatikusan jár a fogyasztóknak. Kitért arra is, hogy Magyarország nem fogadja el a Mercosur-megállapodást. A miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, hogy február elején indul a Nemzeti Petíció, a Nemzeti Petíció nem tartozik Ukrajnára, az ukrán állam működtetése az ukránok feladata.
A kormány felhatalmazást adott a kormányfőnek a Béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére.

Vendégek: 
Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője
Dezse-Zelenka Dóra újságíró

Műsorvezető: M. Dobos Marianne 

 

Továbbiak a témában