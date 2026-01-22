Kormányinfó Után: Legfrissebb döntéseiről tájékoztatott a kabinet

A tartalomból:

Gulyás Gergely többek között elmondta: ha megnézzük a rezsiárakat Európában, a legolcsóbb energiaárak itt vannak Magyarországon. A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie. A kormány átvállalja a januári megemelkedett rezsiköltségeket a magyar családoktól, a rezsitámogatás automatikusan jár a fogyasztóknak. Kitért arra is, hogy Magyarország nem fogadja el a Mercosur-megállapodást. A miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, hogy február elején indul a Nemzeti Petíció, a Nemzeti Petíció nem tartozik Ukrajnára, az ukrán állam működtetése az ukránok feladata.

A kormány felhatalmazást adott a kormányfőnek a Béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére.

Vendégek:

Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője

Dezse-Zelenka Dóra újságíró

Műsorvezető: M. Dobos Marianne