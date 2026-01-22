A kormány átvállalja a megszokottnál nagyobb rezsiköltségeket

A miniszterelnök az intézkedést a kormányülés után jelentette be. A kabinet a 15 éve nem látott hideg miatt döntött így, erről már a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Kormányinfón.

Januárban 30%-kal nagyobb fűtésigény várható - mondta a századvég energiapolitikai szakértője a Hír TV-nek. Hortay Olivér szerint ez azt eredményezi, hogy több háztartás egy magasabb költségekkel járó fogyasztási sávba kerülhet át. A kormány ezektől a költségektől védte meg a magyar családokat - tette hozzá a szakember.

A részletek kidolgozására az energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport jött létre, a testület egy héten belül konkrét javaslatot tesz a kormánynak.