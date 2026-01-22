Gulyás Gergely: Magyar Pétert a mentelmi jogával is fogja Brüsszel.

,,Fontos dolgokban a Tisza Párt soha nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek” – így reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter Kéri László korábbi kijelentésére, mely szerint jelentős hátrányt jelentene Magyar Péternek, ha nyíltan állást foglalna az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Gulyás Gergely emlékeztetett: Magyar Péter korábbi, hazánk szempontjából mérvadó kérdésekben sem szavazott az Európai Parlamentben, őt ugyanis a mentelmi jogával is fogja Brüsszel.

,,Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár" - így ismerte el Kéri László, hogy jelentős hátrányt jelenthet Magyar Péternek, ha nyíltan állást foglal az orosz-ukrán háború kapcsán. Az első számú tiszásként emlegetett politológus azt is bevallotta az angyalföldi Tisza sziget találkozóján, hogy egy kormányváltás esetén Magyarország nem fog tudni kimaradni a háborúból.