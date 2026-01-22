Dán tiltakozás, amerikai tervek – ki dönt Grönland jövőjéről?

A New York Times című lap értesülései szerint a keretmegállapodás azt tartalmazza, hogy Dánia átenged egyes kisebb szigeteket az Egyesült Államoknak, amely azokon támaszpontokat létesíthet. A CBS televízió azonban úgy tudja, hogy nem született megegyezés Grönland részleges vagy teljes amerikai fennhatóságáról.

Nincs napirenden a katonai megoldás. Ezt mondta az amerikai elnök Davosban, miután tárgyalt a NATO főtitkárával Grönlandról. Donald Trump barátságosabb hangot ütött meg, mint az Európát keményen bíráló nyitóbeszéde után, és azt mondta, megszületett a megállapodás a sarkvidéki térségről. Az egyezségben szó lehet ásványkincsekről, valamint az Egyesült Államok kiépülő teljes rakétavédelmi rendszeréről, az úgynevezett „aranykupoláról” is, a részleteket azonban csak találgatja a sajtó. Az viszont egyértelműnek látszik, hogy már nem kell számolni az amerikai katonai beavatkozással.

Amerikai sajtóértesülések szerint a keretmegállapodás része, hogy újabb amerikai bázisok épülhetnek Grönlandon, hasonlóan a ciprusi brit támaszpontokhoz, amelyek brit területnek számítanak. A dán kormányfő úgy reagált az egyezség hírére, hogy Dánia a szuverenitását kivéve bármiről hajlandó tárgyalni. A dán parlament grönlandi képviselői pedig kijelentették: a NATO főtitkárát senki nem bízta meg azzal, hogy a sziget ásványkincseiről vagy amerikai bázisokról tárgyaljon bárkivel.