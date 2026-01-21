Rezsi és hideg – A kormányülés döntött miközben Magyar Péteréknél ég a ház

A legfrissebb Vezércikk adásában kíméletlenül szembesítjük a brüsszeli hadurakat a valósággal. Miközben kint repkednek a mínuszok, a legutóbbi kormányülés eredményei 2026 januárjában újra bebizonyították, hogy a magyar családok számára a rezsicsökkentés jelenti a valódi biztonságot a kaviárszagú liberális álmokkal szemben. Ezzel párhuzamosan a gazdák tüntetése Brüsszelben rávilágított az elit legújabb árulására, hiszen a Mercosur-megállapodás aláírásával a nemzetközi nagytőke torkán akarják ledugni a dél-amerikai moslékot. A politikai cirkusz itt nem áll meg, ugyanis a Tisza Párt botrány újabb fejezete rázza meg a pesti messiás udvartartását. A Tisza Párt egyházi munkacsoport kilépés híre világosan jelzi, hogy a süllyedő hajóról már a legfőbb bizalmasok is menekülnek, hiszen az agyhalottnak nevezett képviselők között elfogyott a levegő. Ez az erkölcsi csőd nem csupán véletlen, hanem a gátlástalan hergelés és a szakmai üresség kódolt következménye. A mai műsorunkban kiderül, miért a nemzeti oldal marad az egyetlen biztos választás a hazugsággyárral szemben.