Soron kívüli segítség érkezett közel harminc pécsi családhoz a nagy hidegben

Soron kívüli segítség érkezett mintegy harminc pécsi család számára a rendkívüli hidegben.

A rászorulók tűzifát kaptak, miután többen is segítségért fordultak a Baranya 1-es számú választókerületének képviselő-jelöltjéhez. A Magyar Kormány támogatásával, valamint az országos és a helyi roma önkormányzatok közbenjárásával összesen 30 köbméter tűzifát juttattak el az érintett családokhoz.

