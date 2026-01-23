NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Soron kívüli segítség érkezett közel harminc pécsi családhoz a nagy hidegben

A rászorulók tűzifát kaptak, miután többen is segítségért fordultak a Baranya 1-es számú választókerületének képviselő-jelöltjéhez.

  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Soron kívüli segítség érkezett mintegy harminc pécsi család számára a rendkívüli hidegben. 

A rászorulók tűzifát kaptak, miután többen is segítségért fordultak a Baranya 1-es számú választókerületének képviselő-jelöltjéhez. A Magyar Kormány támogatásával, valamint az országos és a helyi roma önkormányzatok közbenjárásával összesen 30 köbméter tűzifát juttattak el az érintett családokhoz. 
 

 

