Totális leégés! Kiderült az igazság a tiszás bántalmazási botrányról és az új kamu-kapitányról

A rádi bántalmazási legenda hamar elvérzett a valóság talaján, ahol a bíróság ítélete szerint a napi egymilliós gigabírság is kevés a szemenszedett gátlástalanságért. A Tisza Párt helyi jelöltje ugyanis aljas rágalmakkal próbált politikai tőkét kovácsolni, de a hazugság falai kártyavárként omlottak össze. Ez a morális mélyrepülés bizonyítja, hogy a józan ész és a tisztesség marad az egyetlen biztos választás a hergelőkkel szemben. Ehhez a csapathoz csatlakozott most Kapitány István, aki saját bevallása szerint is csalással alapozta meg pályafutását. Magyar Péter és új energetikai „guruja” között így teljes az összhang, hiszen náluk a rágalmazás az alapvető politikai eszköz. Ebben a közösségben a szavahihetőség ismeretlen fogalom, a választók számára pedig világos: a politikai szélhámosság nem maradhat következmények nélkül.