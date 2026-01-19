Totális leégés Vácon! Rendőrségi jegyzőkönyv buktatta le a Tisza Párt hazudozó jelöltjét

A nemzeti oldal ereje a megkérdőjelezhetetlen helyi ismeretben és a mély gyökerekben rejlik. Orbán Viktor miskolci látogatása során világított rá a politikai turisták és az otthonról jövők közötti hatalmas különbségre. Miközben a Tisza Párt képviselői csak térképről ismerkednek a vidékkel, a kormány onnan származik. Ez a hitelesség az egyetlen biztos választás a magyar emberek számára. Vácon közben csúnyán elbukott a bántalmazásról szóló ellenzéki mese. A rendőrség jegyzőkönyvei szerint a kamerák előtt előadott vádakból semmi sem igaz. Ez a fajta szavahihetőség hiánya jellemzi a pesti kalandorok egész kampányát. Még a balliberális Kéri László is érzi, hogy tarthatatlan a helyzet. Szerinte Magyar Péter nem menekülhet tovább az ukrán ügy és a háborús álláspont tisztázása elől. A magyar választók nem kérnek a vidéket látványosságként kezelő politikai turistákból.