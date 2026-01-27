NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

„Üzenjünk Brüsszelnek!” – indul a nemzeti petíció

A témáról Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár beszélt a Napindítóban.

Vágólapra másolva!

Videó:

 

Továbbiak a témában