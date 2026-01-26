Belgrádi ezüst: a szerbeké az arany, miénk a jövő csapata

Nem győzött, de megőrizte veretlenségét a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. A zöld-fehér együttes 1-1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosz ellen hazai pályán.

Eseményekben gazdag mérkőzéssel indult a labdarúgó Fizz Liga tavaszi szezonja. A 19. forduló nyitómérkőzésén a Nyíregyháza majdnem egy egész félidőt emberhátrányban játszott, egy pontot mégis otthon tartott az Újpest ellen, amelyben Szélesi Zoltán debütált vezetőedzőként.

Kéthetes utazás végére ért a magyar férfi vízilabda-válogatott! Varga Zsolt együttese a belgrádi Európa-bajnokság döntőjében végül kikapott a házigazda szerbektől, így ezüstéremmel zárta a kontinenstornát. Ősszeállításunkban megmutatjuk nemzeti csapatunk útját az Eb-n!