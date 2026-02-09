12 322 Shell részvénye van a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetőjének

Menczer Tamás: "Ez is Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozata. Itt van a neve, itt meg az aláírása, és most jön a lényeg: 12 322 db Shell részvénye van. Tehát nem csak Kapitány Istvánnak van Shell részvénye, hanem Bujdosó Andreának is. Ezek az emberek nem téged képviselnek. Ők akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja meg akkor nő, hogyha eltörlik a rezsicsökkentést, eltörlik az energiavégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról. A számlát te fizeted, te fizetheted majd az ezer forintos üzemanyagárat és a háromszoros rezsiárat. Ők meg elrakják a nagy pénzt Shell részvényeik után."