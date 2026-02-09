Orbán Viktor: "A Kijeviek megtették a tétjüket, ők a Tisza Pártra tesznek, pénzt energiát nem kímélnek, ők finanszírozzák egyébként a Tisza Pártot, erre megvannak a tények, ezek ismertek. Kifinomult informatikai technológiákat támogatják a Tiszát, ugye ezért is volt a Tisza adatbotrány, amiben ukrán cégek működtek közre, tehát Kijev nem egyszerűen csak óhajt valamit, Kijev aktívan dolgozik azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, ukránbarát kormány legyen Magyarországon, amely ukránbarát kormány aztán fegyvert és pénzt küld Ukrajnába, sőt ha kell katonát is és támogatni fogja Ukrajna belépését az Európai Unióba, ami tönkretenné a magyar gazdaságot, tehát az ukránok ma a nemzeti magyar kormány ellen dolgoznak."