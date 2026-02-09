NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Belebukhat a brit miniszterelnök az Epstein-botrányba

A részletekről londoni tudósítónk, Heckenast László tudósít.

Az Egyesült Királyságban nem csitul a politikai botrány, amely Peter Mandelson volt washingtoni nagykövet és Jeffrey Epstein korábbi szoros kapcsolata miatt robbant ki. A múlt héten még úgy tűnt, Mandelson teljes visszavonulása lezárhatja az ügyet, de a hét végén a miniszterelnök kabinetfőnöke is távozásra kényszerült, mert ő javasolta a nagykövet kinevezését. Több parlamenti képviselő is úgy véli, rövidesen a kormányfő is követni fogja tanácsadóját.  és Jeffrey Epstein korábbi szoros kapcsolata miatt robbant ki. A múlt héten még úgy tűnt, Mandelson teljes visszavonulása lezárhatja az ügyet, de a hét végén a miniszterelnök kabinetfőnöke is távozásra kényszerült, mert ő javasolta a nagykövet kinevezését. Több parlamenti képviselő is úgy véli, rövidesen a kormányfő is követni fogja tanácsadóját. 

 

