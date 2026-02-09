Megszorításokra készül a Tisza Párt

Nyert a Fidesz jelöltje Balmazújvárosban, a Tisza Pártnak így továbbra sem sikerült egyetlen nyertes időközi választást sem felmutatnia, ami némileg rácáfol az ellenzéki pártszimpátia mérésekre. Eközben Magyar Péter bemutatta pártja programját, amiben az euró bevezetését ígéri. Mindez megszorítások nélkül lehetetlen!
Orbán Viktor Szombathelyen a délszláv háborúra emlékezett vissza, és történelmi párhuzamot vont a jelenlegi háborús helyzet és a délszláv konfliktus között. Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, hogy legyünk rá büszkék, hogy mi, magyarok mindig a helyes választ adtuk meg. Balmazújvárosban a kormánypártok jelöltje, Nagy Zoltán nyert az időközi választáson 397 szavazattal. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy mi az emberek oldalán állunk, az emberek pedig a mi oldalunkon. "Ördögi és gonosz" - így nevezte Bokros Lajos az ATV-ben a jelenlegi családtámogatási rendszert.
Vendégek:
Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP
Szabó László - kommunikációs szakember, producer
Magyar György - ügyvéd
Hoppál Hunor - a Mandiner szerkesztője
Műsorvezető: Futó Boglárka