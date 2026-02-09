Megszorításokra készül a Tisza Párt

Orbán Viktor Szombathelyen a délszláv háborúra emlékezett vissza, és történelmi párhuzamot vont a jelenlegi háborús helyzet és a délszláv konfliktus között. Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, hogy legyünk rá büszkék, hogy mi, magyarok mindig a helyes választ adtuk meg. Balmazújvárosban a kormánypártok jelöltje, Nagy Zoltán nyert az időközi választáson 397 szavazattal. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy mi az emberek oldalán állunk, az emberek pedig a mi oldalunkon. "Ördögi és gonosz" - így nevezte Bokros Lajos az ATV-ben a jelenlegi családtámogatási rendszert.

Vendégek:

Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP

Szabó László - kommunikációs szakember, producer

Magyar György - ügyvéd

Hoppál Hunor - a Mandiner szerkesztője

Műsorvezető: Futó Boglárka