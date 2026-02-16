Íme, a hét indítása Orbán Balázs szerint

„Így kell megkezdeni egy hetet” – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán, értékelve Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatását. A bejegyzés szerint Washington egyértelmű üzenetet küldött: az Egyesült Államoknak elemi érdeke Magyarország sikere, és a jövőt Orbán Viktorral közösen kívánják építeni.
Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy az amerikai adminisztráció nemcsak elfogadja, hanem támogatja is a magyar békepolitikát és a nemzeti érdekeken alapuló politizálást. A politikai igazgató rávilágított: a baloldali vádakkal ellentétben az amerikai védőpajzs és az energetikai szankciók alóli mentesség is valóság.
A helyszínen pedig Udvari Anna külpolitikai szerkesztő foglalta össze a sajtótájékoztatón elhangzottakat.