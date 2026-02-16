Íme, a hét indítása Orbán Balázs szerint

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy az amerikai adminisztráció nemcsak elfogadja, hanem támogatja is a magyar békepolitikát és a nemzeti érdekeken alapuló politizálást. A politikai igazgató rávilágított: a baloldali vádakkal ellentétben az amerikai védőpajzs és az energetikai szankciók alóli mentesség is valóság.

A helyszínen pedig Udvari Anna külpolitikai szerkesztő foglalta össze a sajtótájékoztatón elhangzottakat.