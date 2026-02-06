Tony Leung egy korábbi Enyedi-film miatt vállalta el a Csendes barát főszerepét

Az interjúból kiderül, hogy Tony Leung egy korábbi Enyedi-film, a Testről és lélekről hatására vállalta el a film emberi főszerepét. Az Arany Medve-díjas rendező hozzátette: a hongkongi világsztárral folytatott első online beszélgetésén világossá vált, hogy nagyon hasonlóan gondolkodnak a világról.

Enyedi Ildikó azt is elárulta a műsorvezető Seres Gerdának, hogy az elsőfilmes Enzo Brumm filmbeli karakterét, Hannest, a ’70-es évekbeli marburgi diákot a férjéről mintázta, akinek tetszett a filmbeli karakter. Enyedi a forgatási körülményekről egyebek mellett azt mondta: a legnagyobb kihívást az okozta a stábnak, hogy a természet ritmusát kellett követniük, az pedig kiszámíthatatlan.

A rendező arról is beszélt, a Csendes barát három idősíkon zajló, emberi történetei mind azt hangsúlyozzák, hogy a film főszereplője nem más, mint a gingko biloba fa. „És nagyon fontos az is, hogy az emberszereplők között nincs semmiféle kapcsolat. Mert itt nem erről van szó, hanem azokról a félig-meddig sikeres kísérletekről, ahogy ők a növényekhez, vagy ehhez a fához kapcsolódnak. Tehát a fa az, ami összeköti, összetartja ezt a filmet.” – tette hozzá Enyedi Ildikó.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Csendes barát világpremierje tavaly szeptemberben volt a velencei fesztiválon, ahol hat díjjal ismerték el, köztük a FIPRESCI-díjjal és a Diákzsűri díjával a film művészi értékéért és egyedi vizuális világáért. Azóta elnyerte a La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Silver Spike – Ezüst Tüske díját, a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon és a franciaországi Les Arcs Filmfesztiválon Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat. Itthon a Csendes barát kapta a Magyar Filmkritikusok B. Nagy László-nagydíját, Pálos Gergely pedig a legjobb operatőrnek járó elismerést. A film január 29-én debütált a hazai mozikban