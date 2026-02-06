Egyszerű utcai cipőkből műalkotás: így hódította meg a világot egy magyar alkotó

Kovács Márk – művésznevén Markov Customs – közel tíz éve foglalkozik azzal, hogy az egyszerű utcai cipőket hordható műalkotásokká alakítsa. Kisgyerekként is rajzolt – óvodás kora óta a papír és a ceruza jelentette számára az önkifejezést.

Az első próbálkozásokat még nehezítette a megfelelő alapanyagok hiánya. Speciális festékekhez akkoriban itthon alig lehetett hozzájutni. Az elmúlt négy évben azonban Márk már tudatosan, megrendelésekre dolgozik.

Munkái ma már messze túlnőttek a városon: eljutottak sportolókhoz, divatrajongókhoz és üzletek kirakataiba is.