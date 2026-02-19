Az adás első felében Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk és Dunda Györgyöt kapcsoltuk Kárpátaljáról. Később pedig Toldi Ottó a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály az Oeconomus vezető elemzője érkezett a stúdióba.
Főbb témák:
- a dízel után a villamosenergia-szállítást is leállíthatják Ukrajna felé a szlovákok
- az Európai Bizottság szerint nincs veszélyben Magyarország energiabiztonsága
- Ukrajna 20 évnél hosszabb biztonsági garanciákat akar az Egyesült Államoktól
Magyarország és Szlovákia bejelentette, hogy felfüggesztette dízelexportját Ukrajnába, miután megszakadt az olajszállítás a Barátság olajvezetéken keresztül. Oroszországból Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállítások január 27-én leálltak. A két ország szintén felkérte az Európai Bizottságot, hogy engedélyezze az orosz nyersolaj horvát kikötőkön keresztül történő szállítását Magyarországra és Horvátországba. Zágráb korábban elutasította ezt a kérést, mondván, hogy az orosz olaj szállítása megsértheti az amerikai szankciókat.
A Bizottság kijelentette, hogy Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonsága nem forog veszélyben, hivatkozva a két országban rendelkezésre álló elegendő készletekre. Szijjártó Péter szerint „Ha az orosz olajat elvennék, levágnák az orosz olajat Magyarországtól, akkor könnyen egy ezerforintos benzinár is kialakulhatna.”