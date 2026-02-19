Nyomoz az ügyészség Ruszin-Szendi Romulusz után

A Legfőbb Ügyészség azt közölte a miniszteri biztossal, hogy a volt vezérkari főnökből lett botránypolitikus ellen immár garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. Ruszin-Szendi Romulusz egy kötcsei rendezvényen lökdöste a Mandiner újságíróját. Mivel a garázdaság egy nyilvános rendezvényen történt, ezért akár 3 év szabadságvesztésre is számíthat a volt vezérkari főnök - mutatott rá Budai Gyula.