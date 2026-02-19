Energetikai pokol Ukrajnában: dróneső bénította meg Odessza infrastruktúráját

Folytatódnak az orosz támadások az ukrán energia infrastruktúra ellen.

Odesszában 31 dróntámadás érte a régió energetikai létesítményeit, fűtés, áram és víz nélkül hagyva a régió lakosait. A szakemberek kimerültségig dolgoznak és így is messze még, hogy minden háztartás újra áramhoz jusson. Két villanyszerelő pedig meghalt a hajnaltól éjfélig tartó munkaidő miatt.

A műszakom alatt több támadás is volt, rakéták és drónok egyszerre. Egyre hevesebbek ezek a támadások és egyre nagyobbak a robbanások - számolt be ez a szerelő.



A helyzetet nehezíti, hogy a karbantartók közül csak azok kapnak felmentést a katonai szolgálat alól, akik állami vagy önkormányzati alkalmazottak, a magánszektor munkavállalói nem.