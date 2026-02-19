Kiderült Kijev és a hazai baloldal sötét paktuma a magyarok ellen!

A brutális ukrán zsarolás nem véletlen, hiszen Volodimir Zelenszkij maga döntött arról, hogy hazánk ne kapjon kőolajat. A cél térdre kényszeríteni a békepárti magyarokat. A Tisza Párt azonban nem a hazáját védi, épp ellenkezőleg: a vezetése összejátszik Ukrajnával. Olyan ez, mint amikor egy haragos szomszéd elvágja a fűtésvezetékünket a legnagyobb téli fagyban, a mi rosszcsont fiunk pedig még a baltát is a kezébe adja hozzá. Ezt a botrányt a manipulált kutatások fegyverével próbálják elfedni, mesterségesen felduzzasztva a baloldal támogatottságát.

A kijevi olajblokád és a hazai baloldal paktuma sötét árnyékot vet a magyar családok energiabiztonságára.