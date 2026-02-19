A Béketanács első ülése - HírTV-helyzetjelentés Washingtonból

Bár a szervezet elsődleges fókusza a gázai konfliktus rendezése és az ötmilliárd dolláros újjáépítési csomag koordinálása, a magyar delegáció – Szijjártó Péterrel kiegészülve – határozott célja, hogy a párbeszéd mihamarabb kiterjedjen az orosz–ukrán háború lezárására is, hiszen a térség stabilitása közvetlen hatással van Magyarország biztonságára.”