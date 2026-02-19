A Béketanács első ülése - HírTV-helyzetjelentés Washingtonból

Történelmi nap virradt Washingtonra: több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor miniszterelnök részvételével megkezdi munkáját a Donald Trump által kezdeményezett Béketanács. A HírTV helyszíni tudósítója, Déri Stefi jelentése szerint a washingtoni Békeintézet környékét lezárták, ahol a nyitóbeszédet maga a megválasztott amerikai elnök tartja.
Bár a szervezet elsődleges fókusza a gázai konfliktus rendezése és az ötmilliárd dolláros újjáépítési csomag koordinálása, a magyar delegáció – Szijjártó Péterrel kiegészülve – határozott célja, hogy a párbeszéd mihamarabb kiterjedjen az orosz–ukrán háború lezárására is, hiszen a térség stabilitása közvetlen hatással van Magyarország biztonságára.”