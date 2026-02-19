Ellepnék a piacot az ukrán munkások! – Drámai figyelmeztetés érkezett a kormánytól

A 2010 óta tartó töretlen gazdasági építkezésünk kerülhet veszélybe, ha Ukrajna uniós csatlakozása zöld utat kap. Szalai Piroska főtanácsadó figyelmeztetése szerint a magyar munkaerőpiac eddigi sikereit a legális és fekete ukrán munkaerő áradata söpörheti el. Míg az elmúlt másfél évtizedben a foglalkoztatás csúcsokat döntött és a reálkereslet-növekedés európai élmezőnybe repített minket, a kontrollálatlan nyitás végzetes lenne. A feketefoglalkoztatás elharapózása és az olcsó konkurencia letörné a magyarok nehezen kiharcolt bérszínvonalát. Az ukrán munkaerő beáramlása olyan sokkot okozna, amelyből évtizedekig tarthatna a felépülés.