A magyar belpolitika legsötétebb fejezete íródik: a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával, és zárt ajtók mögött már megígérték a magyar energiaellátás alapjainak felszámolását. Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón világossá tette, hogy Kijev nyíltan beavatkozik a választásokba, mert a nemzeti kormányt látja a Zelenszkij-terv legnagyobb akadályának. Olyan ez, mint egy trójai faló, amit Brüsszel és Kijev közösen tolt be a magyar közéletbe: belülről akarják szétverni a békepárti szuverenitást. A helyzet azonban még ennél is durvább: Bogdan Popov ukrán elemző szerint, ha a Tisza kevésnek bizonyul, az ukrán pszichológiai különleges műveleti erők is akcióba léphetnek Orbán Viktor eltávolítása érdekében. Ez már nem kampány, hanem hibrid hadviselés a magyar emberek akarata ellen. Kijev egy olyan ukránbarát vezetőt akar, aki szó nélkül lemond az orosz kőolajról és gázról, magára hagyva a magyar családokat a fagyos téli hónapokban.