76 millió eurós pofon az olasz államnak a német NGO hajójának lefoglalása miatt

Óriási megdöbbenést váltott ki Olaszországban, hogy a palermói bíróság több mint 76 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot a Sea Watch civil szervezet hajójának 2019-es feltartóztatása és lefoglalása miatt. A bíróság szerint jogellenes volt a hajó lefoglalása. 2019 júniusában a a hatóságok megtiltották az illegális migránsokat szállító hajónak, hogy kikössön Lampedusán, de a kapitány nekivezette a Sea Watch 3-at a parti őrség egy hajójának, áttörte a sziget körüli blokádot és a partra tett 42 migránst.

A jobboldali pártok szerint újabb politikai döntés született a palermói bíróságon.