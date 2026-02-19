NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

76 millió eurós pofon az olasz államnak a német NGO hajójának lefoglalása miatt

Abszurd döntésnek nevezte az olasz miniszterelnök, hogy a palermói bíróság nagy bírságot szabott ki az olasz államra a migráció miatt. A majdnem 80 millió euró büntetést azért kapja Olaszország, mert a hatóságok hét évvel ezelőtt lefoglaltak egy migránsokat szállító hajót. Jánosi Dalma tudósított Rómából.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Óriási megdöbbenést váltott ki Olaszországban, hogy a palermói bíróság több mint 76 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot a Sea Watch civil szervezet hajójának 2019-es feltartóztatása és lefoglalása miatt. A bíróság szerint jogellenes volt a hajó lefoglalása. 2019 júniusában a a hatóságok megtiltották az illegális migránsokat szállító hajónak, hogy kikössön Lampedusán, de a kapitány nekivezette a Sea Watch 3-at a parti őrség egy hajójának, áttörte a sziget körüli blokádot és a partra tett 42 migránst. 

A jobboldali pártok szerint újabb politikai döntés született a palermói bíróságon.

 

Továbbiak a témában