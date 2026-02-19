Terelt és tagadott Magyar Péter egyik somogyi jelöltje

A Tisza Párt Marcaliban tartott találkozót, ahol Magyar Péter egyik somogyi embere, Csatári Ernő is részt vett. A politikusától egyebek mellett azt szerettük volna megtudni, mit gondol arról a buliról, amelyen maga Magyar Péter látott kábítószerre hasonlító anyagot.

A közelmúltban pedig a sajtóban megjelent hírek szerint Csatári részt vett az állami Kisfaludy Programban. A tiszás politikus ezzel az apartmankiadókat segítő támogatásra pályázott, ennek köszönhetően Magyar Péter embere 29 millió forintot vehetett fel. Sőt, azt is kijelentette, hogy lemond, amint bizonyítékot mutatnak be az ellenkezőjéről. A marcaliban tartott tiszás fórumon szerettünk volna erről is bővebb információkat kapni, ugyanis sajtóhírek szerint a magasabb támogatás érdekében még ingatlanokat is átíratott családtagjai nevére.

De Csatári Ernő volt, aki Magyar Péter 2024-es országjárásának niklai állomásán lökdösődni kezdett, a kárvallottja pedig a Tisza Párt egyik hölgy aktivistája volt. A Tisza Párt politikusa nem reagált tartalmilag a feltett kérdéseinkre.

Korábban a Magyar Nemzet azt írta, hogy a Tisza Párt profilozása során lesújtó véleményt fogalmaztak meg Csatári Ernőről. A párt jellemzése a férfiról a lap szerint, hogy nárcisztikus személyiség, nem tud helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni, miközben terrorizálja az önkénteseket, akikkel teljesen elmérgesedett a viszonya.