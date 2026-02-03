NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Centiméterekben mérhető haladás – Élőben a budapesti hókáoszról

Centiméterekben mérhető haladás – Élőben a budapesti hókáoszról

Budapestet ismét elérte a sűrű havazás, amely szinte azonnal megbénította a fővárosi közlekedést. A meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást léptetett életbe, miközben az utakon és a járdákon drasztikus állapotok uralkodnak. A HírTV tudósítója szerint a takarítatlan útszakaszokon a közlekedés centiméterekben mérhető, a reggel leesett és összetaposott hó pedig életveszélyes jégréteggé fagyott a járdákon.

Hír TV stábja másfél óra alatt sem érte el a Normafát, miután Zuglóból indulva a Gellért-hegyig is alig jutottak el a centinként haladó forgalomban.

 

 

