Nem hiszel a szemednek: Donald Trump így viselkedik, amikor senki nem látja, csak a kedvenc unokája!

Ha eddig azt hitted, hogy Donald Trump csak a Twitteren (vagyis az X-en) tud nagyot alkotni, akkor most kapaszkodj meg! Kikerült egy videó, ami olyan ritka, mint a fehér holló a Fehér Házban. A főszereplő nem más, mint Kai Trump, a volt (és leendő?) elnök unokája, aki bepillantást engedett a színfalak mögé. És mit látunk? Nem a Tőzsdecápák Gordon Gekkóját, hanem egy igazi, hamisítatlan „cool nagypapát”. A helyszín a Trump National Washington DC, ami Trump szerint „a világ egyik legjobb pályája” (mert nála mi nem a legjobb, ugye?). De most nem az ingatlanmogul beszél belőle, hanem a büszkeség.

Kai és a nagyapja best ballt játszanak, és a kémia köztük olyan erős, hogy azt még egy atomfizikus is megirigyelné. Kai nemcsak a labdát üti profin, hanem a nagypapa szívét is telibe találta. Trump arca felragyog, amikor az unokája lendít. Ez az a pillanat, amikor a „Make America Great Again” átvált „Make Grandpa Proud Again”-re. A golf náluk nemcsak sport, hanem a Trump-DNS része. Ahogy Huszti György golfversenyző is elmondta a HírTV stúdiójában: Amerikában a golfpálya az üzleti élet tárgyalóasztala. De Trump és Kai között ez több ennél: generációkon átívelő kapocs, közös nyelv. Amikor ők ketten kimennek a gyepre, megszűnik a politika, a támadások, a bírósági ügyek. Csak a fű illata, a suhanó labda és egy nagypapa, aki a világ legbefolyásosabb embere, de abban a pillanatban csak Kai papája. És valljuk be: ez a Trump sokkal szimpatikusabb, mint aki Grönlandot akarja megvenni (bár lehet, hogy Kai-nak azt is megvenné szülinapjára).