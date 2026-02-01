Egy ölelés Hatvanban, bűnözők a Lázárinfón: A két Magyarország közötti szakadék sokkoló

A kontraszt nem is lehetne élesebb: Orbán Viktor Hatvanban olyan energikus volt, hogy még a nap is kisütött, a hatvani gyűlés pedig nem egy unalmas monológ, hanem valódi párbeszéd volt. A miniszterelnök nézői kérdésekre válaszolt, sőt, egy megható pillanatban egy idős hölgy kérésére még egy ölelés is belefért a színpadon – ez a valódi kapcsolat a választókkal.

Ezzel szemben a másik oldalon mi történt? Magyar Péter és a Tisza Párt a gyöngyösi provokáció során megmutatta igazi arcát: bűnözőkkel és fizetett aktivistákkal próbálták szétverni a Lázárinfót. A választás tétje világos: béke vagy balhé? A magyarok döntöttek: a Tisza mindössze 100-150 embert tudott összecsődíteni, ami totális kudarc. Míg a kormányfő a terepen volt, addig a "bátor" Magyar Péter idén ismét megfutamodott, és inkább egy sötét stúdió biztonságából hergelt, mert félt az újabb lebőgéstől. A brüsszeli irányvonal és a rezsicsökkentés eltörlésének terve nem kell senkinek, hiába a műbalhé.

Ébredj fel, nem vagy eszköz!

Tudjuk, hogy sokan, akik most ezt olvassák, dühösek. Teljesen érthető a frusztrációtok, ha úgy érzitek, nem mennek jól a dolgok, vagy nehéz az élet. Jogos az igény, hogy változást akarjátok, és tiszteletreméltó, hogy tesztek is érte. De álljunk meg egy pillanatra: biztos, hogy ez a harc a tiétek?

Figyeljétek meg, mi történik: a professzionális politikai marketing és a Big Tech algoritmusok pontosan arra játszanak, hogy felhúzzák az agyatokat. Nem furcsa, hogy Magyar Péter mindig akkor küld utcára titeket, amikor neki kell a figyelem, de ő maga visszahúzódik a stúdióba? Ne hagyjátok, hogy bábuként rángassanak! A Lázárinfós balhé nem rólatok szólt, hanem egy színjátékról, amihez ti voltatok a díszlet.

Veszélyes játék, amikor egy ország sorsát egyetlen ember hangulatára és bosszúvágyára bízzuk. Az intelligens ember ismérve, hogy mer kérdezni. Nem szégyen, ha az elején hittetek a nagy szavaknak – mindenki vágyik a csodára. De a baj az, ha valaki akkor is kitart, amikor látja, hogy a király meztelen, és bűnözőkkel akarja pótolni a hiányzó tömeget. A megoldás nem a rombolás és a feszültségkeltés, hanem a stabilitás. Ne a gyűlöletet válasszátok, hanem a saját békéteket.