A békéscsabai háborúellenes gyűlés ismét megmutatja, hogy a magyar békeakarat megingathatatlan, miközben a háborúellenes gyűlések sorozata eléri a dél-keleti országrészt is. A HírTV kamerái előtt zajló élő közvetítés a helyszínről garantálja, hogy a Viharsarok hangja eljusson mindenkihez, aki félti a béke törékeny egyensúlyát. Olyan ez, mint amikor a tapasztalt gátőr figyeli a vízszintet: nem várjuk meg, amíg a házunkat elönti az áradat, hanem időben homokzsákot ragadunk a biztonságunk védelmében. Míg a nemzetközi politikai porondon a fegyverszállításokról és a frontvonalakról alkudoznak, a békéscsabai eseményen az élet és a biztonság védelme az egyetlen napirendi pont. Ez a rendezvény világos üzenet Kijevnek és Brüsszelnek egyaránt: a magyar fiatalok élete nem alku tárgya, és hazánk nem lesz golyófogó idegen érdekek háborújában.