Vérszerződés popritmusban – Musical készült a honfoglalás előtti Etelközről

A honfoglalás előtti Etelközbe kalauzolja el a közönségett az új magyar musical, „A 7 vezér”. Gábor Márkó zeneszerző-színművész a HírTv stúdiójában elmondta, hogy az Art Színtéren látható darab célja az értékteremtő szórakoztatás: egy „száraz” történelmi témát ültettek át modern, popzenei alapokra építkező köntösbe, hogy a mai fiatalok számára is átélhetővé tegyék a vérszerződés jelentőségét.